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تعرف على تفاصيل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط فى 10 معلومات

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:00 ص
تعرف على تفاصيل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط فى 10 معلومات بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
كتبت أسماء نصار
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يعتبر مشروع الربط الملاحى أحد المشروعات الإقليمية التى تقوم برعايتها المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد، وتقوم مصر بريادة هذا المشروع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومشاركة دول حوض النيل، حيث طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقيين من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وأبدت رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع.

 

وفى التقرير التالى نرصد أهم تفاصيل مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

 

1- يربط المشروع بين الهضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط.

2- يساهم المشروع فى إنشاء آلية إقليمية فى مجال النقل النهرى.

3- يعمل المشروع على تطوير مجرى نهرى يصل إلى البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب أفريقيا بطول القارة الإفريقية

4- يستهدف المشروع ربط دول حوض النيل بممر ملاحى يدعم حركة التجارة البينية والسياحة.

5- يعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال البحار والموانئ العالمية

6- سوف يعمل المشروع على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل المختلفة.

7- يتيح المشروع تيسير النقل التجارى بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة بما يساهم فى تسهيل التجارة البحرية وفتح أسواق تصدير إلى قارة أوروبا والدول العربية عن طريق مصر.

8- سوف يساهم فى إنعاش الاقتصاد بالدول الأفريقية ويساعد فى رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.

9- يتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات للانترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل.

 10- سيتم إنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.


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