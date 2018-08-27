تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدينة الجامعية بالقاهرة

وائل ربيعى

فتحت المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، أبواب القبول للطلاب بالعام الدراسى الجديدة 2018/2019، وينشر "اليوم السابع"، الأوراق المطلوبة للتسكين بهذه المدن الجامعية.

1- يقدم طلبة الإقامة النموذج المعد للتقديم فى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة..

2- يتضمن النموذج بيانات الحالة الدراسية للطالب معتمدة من الكلية.

3- ضمان سداد رسوم الإقامة معتمدة من الجهة التى يعمل بها الضامن.

4- شهادة من مكتب الضمان الاجتماعى بالموطن الأصلى للطالب.

5- يرفق مع طلب الإقامة عدد 3 صور صغيرة للطالب.