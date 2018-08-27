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الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:27 ص
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تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدينة الجامعية بالقاهرة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:00 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدينة الجامعية بالقاهرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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فتحت المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، أبواب القبول للطلاب بالعام الدراسى الجديدة 2018/2019، وينشر "اليوم السابع"، الأوراق المطلوبة للتسكين بهذه المدن الجامعية.
 
 
1- يقدم طلبة الإقامة النموذج المعد للتقديم فى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة..
2- يتضمن النموذج بيانات الحالة الدراسية للطالب معتمدة من الكلية.
3- ضمان سداد رسوم الإقامة معتمدة من الجهة التى يعمل بها الضامن.
4- شهادة من مكتب الضمان الاجتماعى بالموطن الأصلى للطالب.
5- يرفق مع طلب الإقامة عدد 3 صور صغيرة للطالب.
 
 

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