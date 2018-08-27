تعرف على أحدث مركز غسيل كلوى بالجهود الذاتية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

وحدة الغسيل الكلوي بالرمادي بإدفو بمحافظة أسوان أحدث مركز غسيل كلوي يتم إنشائه بالجهود الذاتية ومن المقرر إفتتاحه و تشغيله الأيام القليلة القادمة.

اليوم السابع" يقدم أبرز 5 معلومات عن مركز إمام المتقين للغسيل الكلوى:

أولاً: يقع مركز إمام المتقين للغسيل الكلوي بمستشفى التكامل الصحي بالرمادى قبلي نجع الزنيقة بمركز ادفو شمال أسوان

ثانياً : إستغرق إنشاء مركز إمام المتقين للغسيل الكلوى نحو عام تقريباُ

ثالثا : يقع مركز إمام المتقين للغسيل الكلوى على مساحة 600مترمربع

رابعا : يضم مركز إمام المتقين للغسيل الكلوى 10ماكينات غسيل كلوي أساسي و2 ماكنية احتياطى جاهزة للعمل فى المرحلة الأولى

ومن المقرر أن يصل عدد الماكينات في المرحلة التالية لـ 24ماكينة غسيل كلوى

خامساً : من المقررأن يخدم مركز إمام المتقين للغسيل الكلوي بادفو مبدئيا نحو 20 مريض من مرضى الفشل الكلوى بقرى الرمادى بحرى والرمادى قبلى الذي كانوا يتلقون جلسات الغسيل الكلوي في مسشفي ادفو العام، لحين زيادة طاقة المركز لإسيتعاب كافة المرضى بالمنطقة المحيطة، وعددهم تقريبا 48 مريض فشل كلوى .