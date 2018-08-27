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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:05 م
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تحالف القرار العراقى يعلن ترشيح أسامة النجيفى لرئاسة البرلمان الجديد

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:49 م
تحالف القرار العراقى يعلن ترشيح أسامة النجيفى لرئاسة البرلمان الجديد الرئيس العراقى فؤاد معصوم
/أ ش أ/
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أعلن تحالف القرار العراقى، اليوم الاثنين، ترشيح رئيس مجلس النواب العراقى الأسبق أسامة النجيفى لرئاسة البرلمان الجديد.

وقال تحالف المحور الوطنى، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إنه مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، والتى يشترط فيها انتخاب الرئيس القادم لمجلس النواب بموجب الدستور العراقى، نؤكد فيه ترشيح تحالف القرار العراقى أسامة عبد العزيز النجيفي، والذى يحظى بأغلبية الاصوات وتأييد واسع من مختلف الكتل السياسية ضمن المحور الوطني".

وكان مصدر سياسى مطلع أفاد، أمس، بأن تحالف القوى صوت فى اجتماع على ترشيح محافظ الأنبار محمد الحلبوسى لرئاسة مجلس النواب بدورته الجديدة.

 

 

 


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