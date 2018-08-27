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تجديد حبس 4 متهمين لاتهامهم ببث أخبار كاذبة بـ"مكملين2"

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:28 م
تجديد حبس 4 متهمين لاتهامهم ببث أخبار كاذبة بـ"مكملين2" محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الاثنين، تجديد حبس 4 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة  لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين 2، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

 

وكما قررت الدائرة تجديد حبس المتهمين متهم بتهمة الانضمام لداعش فى القضية رقم 840 لسنة 2017، وتجديد حبس 6 متهمين فى القضية رقم 760 لسنة 2017 والمعروفة بحسم، وتجديد حبس 21 متهما فى القضية رقم 955.


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