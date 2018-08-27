video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:14 ص
تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة مطار القاهرة الدولي
كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، تأخر معظم الرحلات المتجهة إلى مدينة جدة ، بسبب ظروف تشغيل الرحلات وتكدسات موسم العودة للحجاج من مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
 
قالت مصادر ملاحية بالمطار، إن هناك تأخر في إقلاع 5 رحلات متجهة إلى مدينة جدة، ورحلة أخرى متجهة إلى مدينة الطائف السعودية، وذلك بسبب تكدسات موسم عودة الحجاج، بالإضافة إلى أعمال الصيانة على بعض الرحلات.
 
 
وأوضحت المصادر، أن الرحلات الخطوط السعوديه أرقام (308، 380، 382،386)، المتجهة إلى جدة تأخرت لنحو ساعة، بالإضافة إلى تأخر رحلة النيل للطيران رقم 111، المتجهة الطائف، ورحلة إير كايرو رقم 475، المتجهة إلى جدة، وذلك بسبب ظروف تشغيل الرحلات وظروف تفويج موسم العودة للحجاج.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق 246 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة لنقل أكثر من 20 ألف راكب

مطار القاهرة

اخبار المطار

تاخر رحلات




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة