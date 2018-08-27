تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة

كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، تأخر معظم الرحلات المتجهة إلى مدينة جدة ، بسبب ظروف تشغيل الرحلات وتكدسات موسم العودة للحجاج من مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

قالت مصادر ملاحية بالمطار، إن هناك تأخر في إقلاع 5 رحلات متجهة إلى مدينة جدة، ورحلة أخرى متجهة إلى مدينة الطائف السعودية، وذلك بسبب تكدسات موسم عودة الحجاج، بالإضافة إلى أعمال الصيانة على بعض الرحلات.

وأوضحت المصادر، أن الرحلات الخطوط السعوديه أرقام (308، 380، 382،386)، المتجهة إلى جدة تأخرت لنحو ساعة، بالإضافة إلى تأخر رحلة النيل للطيران رقم 111، المتجهة الطائف، ورحلة إير كايرو رقم 475، المتجهة إلى جدة، وذلك بسبب ظروف تشغيل الرحلات وظروف تفويج موسم العودة للحجاج.