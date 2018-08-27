تأجيل محاكمة المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى أطفال السفاح لـ26 نوفمبر

كتب أحمد حسنى

أجلت الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى أطفال السفاح وبيعهم للمحرومين من الإنجاب لجلسة 26 نوفمبر للمرافعة.

وكانت نيابة البساتين أحالت ملف قضية كل من "منى. ع"، و"فرحانة. ص"، و"أحمد.س"، و" ح. ع"، و"أحمد. ر" متسول، و"حسن. ش"، والطبيب "حسام. ع".

وتوصلت التحقيقات من خلال تحريات المباحث إلى صحة ارتكاب المتهمين الواقعة إذ لجأت المتهمة الأولى إلى باقى المتهمين لبيع طفلها الرضيع، لهم مقابل مبلغ يقدر بـ15 ألف جنيه، كما أنهم ساعدوها على تزوير المحرر الرسمى لتسجيل الطفل باسمهما بالمخالفة للقانون والشرع.

وأكدت التحريات تورط طبيب حيث كشفت أنهم استخدموا إخطار ميلاد مزور يفيد أن السيدة التى اشترت الطفل وضعته فى مركز طبى خاص بطبيب، وصدر منه إخطار ولادة ساعدهم فى تسجيل المولود باسمها، واستعملت تلك الشهادة المزورة فى الوحدات الصحية لتطعيم الطفل على الرغم من أن بياناتها مزورة وغير صحيحة.