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بالقانون.. تعرف على عقوبة المتهربين من الكمائن المرورية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:30 ص
بالقانون.. تعرف على عقوبة المتهربين من الكمائن المرورية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور ومنها

-الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف

أقر قانون المرور الجديد على المخالف  على أن يتم خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه

-استعمال المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها

أقرت المادة 79 على المخالف عقوبة حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه

 


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