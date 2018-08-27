بالقانون.. تعرف على عقوبة المتهربين من الكمائن المرورية

كتب عبد الرحمن سيد

تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور ومنها

-الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف

أقر قانون المرور الجديد على المخالف على أن يتم خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه

-استعمال المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها

أقرت المادة 79 على المخالف عقوبة حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه