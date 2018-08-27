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انتحار موظف بالقفز من منور عقار بسبب خلاف مع والدته بالإسكندرية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:39 ص
انتحار موظف بالقفز من منور عقار بسبب خلاف مع والدته بالإسكندرية اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى موظف مصرعه بالإسكندرية، بعد أن ألقى بنفسه فى منور عقار منزله بدائرة قسم شرطة الجمرك بسبب حدوث مشادة كلامية مع والدته، لتركه لها فى المنزل بمفردها، والسهر حتى أوقات متأخرة .

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد تلقى إدارة شرطة النجدة بلاغ بسقوط شخص من العقار رقم 14 شارع جوده  دائرة القسم  وتوفي

بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة ن ص ا 44 سنة موظف مسجى على ظهره بأرضية منور العقار محل البلاغ، يرتدي كامل ملابسه،  بمناظرته تبين إصابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم .

و بسؤال شقيقه ف ص ا 61 سنة حداد، أيد ما جاء بالفحص، وأضاف بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه المذكور ووالدتهما، بسبب معاتبة الأخيرة له على تركه لها بمفردها والسهر خارج المنزل، فقام بإلقاء نفسه بمنور العقار، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتي بمستشفي رأس التين العام ، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، و تحرر المحضر إداري قسم شرطة الجمرك.

 

 

 

 

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