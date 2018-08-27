امريكا تتربع على عرش زراعة بذرة الصويا ب31% من انتاج العالم

كتب محمود الضبع

تتربع الولايات المتحدة الامريكية على عرش زراعة بذرة الصويا التى تحكم سوق الزيت والكسب "العلف" بانتاج 31% من انتاج العالم وهذا ما اكده تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة أسعار السلع بالبورصات السلعية والاسواق العالمية.

وذكرت فى جدول وضح خريطة زراعة بذرة الصويا فى دول العالم فهناك 5 دول تتربع على عرش زراعة بذرة الصويا بانتاج 85% من انتاج العالم على راس القائمة الولايات المتحدة الامريكية والتى تقوم بزراعة بذرة الصويا خلال شهرى ابريل ومايو ويونيو ويكون شهرى يوليو واغسطس فترة نمو ويتم الحصاد خلال شهرى سبتمبر ونوفمبر اما البرازيل والتى تستحوذ على 29% من انتاج العالم فيتم زراعته خلال شهرى سبتمبر واكتوبر ويكن شهرى يناير وفبراير فترة نمو ويتم الحصاد خلال شهرى مارس وابريل

وتستحوذ الارجنتين على 18% من انتاج العالم وتقوم بزراعة بذرة الصويا خلال شهرى نوفمبر وديسمبر و يكون اشهر يناير وفبراير ومارس اشهر نمو بينما يتم الحصاد خلال اشهر ابريل ومايو ويونيو

اما الصين فتستحوذ على 4% من انتاج العالم من بذرة الصويا ويتم زراعته خلال اشهر مايو ويونيو ويوليو ويعتبر شهر اغسطس فترة نمو بينما يتم الحصاد خلال شهرى سبتمبر واكتوبر.

ومن جانبها تستحوذ الهند على 3% من انتاج العالم ويتم زراعتها خلال اشهر مايو ويونيو ويليو و يعتبر شهر اغسطس فترة نمو ويبدا الحصاد خلل سبتمبر وينتهى فى شهر نوفمبر.