اليوم.. محكمة العدل الدولية تنظر دعوى إيرانية لرفع العقوبات الأمريكية

لاهاى (رويترز)

تنظر محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على طهران.

وتقول هذه الدعوى إن العقوبات الأمريكية، التى تلحق الضرر بالاقتصاد الإيرانى الضعيف بالفعل، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين عام 1955، ولم يصدر رد علنى حتى الآن من الولايات المتحدة التى سترد رسميا بحجج شفهية يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يدفع محامو الولايات المتحدة بضرورة ألا يكون لمحكمة العدل الدولية سلطة قضائية فى هذا النزاع وبأن معاهدة الصداقة لم تعد سارية وبأن العقوبات التى فرضتها واشنطن على طهران لا تمثل خرقا بأى حال.

وستستمر الجلسات الشفهية ،التى طلبتها إيران بشكل أساسى من أجل إصدار حكم مؤقت، أربعة أيام على أن يتم اتخاذ قرار فى غضون شهر.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها كما تم تجاهلها فى حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.