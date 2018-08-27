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الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:22 ص
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اليوم ..الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:00 ص
اليوم ..الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى وليد شرابى
كتب أحمد عبد الهادى
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تفصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأثنين فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر".

قالت الدعوى رقم 25218 لسنة 67 ق والتى اختصمت وزير الداخلية بصفته إن المدعى عليه ممن يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له ليبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ 

والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعى إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء بالخارج.


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