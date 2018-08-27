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الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:56 ص
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اليوم.. إنطلاق مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع بالبحيرة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:00 ص
اليوم.. إنطلاق مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع بالبحيرة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، بتقديم كافة التيسيرات لتنفيذ مبادرة " الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع " والتى تنطلق اليوم الاثنين،  بمدينة النوبارية الجديدة على مدار ثلاثة ايام .
 
يشارك فى المبادرة مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة ومكتبة دمنهور العامة وجهاز مدينة النوبارية الجديدة بمشاركة 150 طالب وطالبة من المتفوقين والمتميزين رياضيا ومن ذوى الإحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة.
 
وتهدف المبادرة إلى تنمية إتجاهات وميول الطلاب نحو العمل الحر والمشروعات الإستثمارية وبناء الوعى الإيجابى حول المشروعات الإقتصادية والتجارية والربط بين الرياضة داخل المدارس وبين تنمية المجتمع وتنمية الأنشطة الرياضية بالمدارس والإرتقاء بها بالإضافة الى إستثمار المسابقات والبطولات الرياضية فى الترويج للمشروعات والمنتجات بمحافظة البحيرة.

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البحيرة

محافظة البحيرة

مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع

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