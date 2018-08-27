النيابة تطلب التحريات حول سرقة عاطل أجهزة إليكترونية من منزل بدار السلام

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، تحقيقاتها مع عاطل متهم بسرقة أجهزة الكترونية من منزل موظف بدائرة القسم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام من "تامر .م"، 36 سنة موظف، بأنه حال عودته من عمله اكتشف سرقة ما يلى ، جهاز كمبيوتر "لاب توب"، ١جهاز "تاب"،كاميرا ديجيتال، وهاتف محمول من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بنافذة دورة المياه المطل على منور العقار عليه أثار دماء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة "خ.و"، 25 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى 3 قضايا اخرهم 1680 لسنة 2016م دار السلام "مخدرات"، وبإعداد ألاكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وتبين أنه مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى.

وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر نافذة دورة المياة "، وأن إصابته ناتجة عن كسر النافذة، وأضاف بأنه نظراً لسابقة إقامته بالشقة التى تعلو شقة المجنى عليه منذ 8 أشهر وعلمه بتحركات المجنى عليه وأسرته فقام بمراقبتهم حتى تأكد من خلو الشقة ، وتمكن من الاستيلاء على المسروقات.

تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.