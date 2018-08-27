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الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النفط يتراجع عالميا .. ومخاوف من احتدام الخلاف بين واشنطن وبكين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:04 م
النفط يتراجع عالميا .. ومخاوف من احتدام الخلاف بين واشنطن وبكين ترامب وجين بينج
سنغافورة (رويترز)
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هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل مخاوف من أن يقوض الخلاف التجارى الأمريكى الصينى النمو الاقتصادي العالمى، وإن كانت العقوبات الأمريكية المرتقبة على قطاع النفط الإيرانى حالت دون تكبد الخام مزيدا من الخسائر وفقا لما قاله بعض التجار.

 

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 75.63 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 19 سنتا عن سعر الإغلاق السابق.

 

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 68.42 دولار للبرميل.

 

وقال التجار إن نشاط التداول كان محدودا بسبب عطلة عامة في بريطانيا.

 

ومن المقرر أن تفرض واشنطن عقوبات تستهدف صادرات النفط الإيرانية اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

 

وصدرت إيران العضو في أوبك نحو 2.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام منذ بداية العام. ويتوقع معظم المحللين أن تنخفض الصادرات عن هذا المستوى بما لا يقل عن مليون برميل يوميا فور بدء سريان العقوبات.

 

 


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