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"المعابر والحدود الفلسطينية": استنئاف عمل معبر بيت حانون اليوم

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:02 ص
"المعابر والحدود الفلسطينية": استنئاف عمل معبر بيت حانون اليوم معبر بيت حانون ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، استئناف عمل معبر بيت حانون شمال قطاع غزة بشكله المعتاد بدءا من اليوم الاثنين.

وقالت الإدارة - فى بيان مقتضب - إن " معبر بيت حانون سيعمل صباح اليوم، كما كان قبل 19 من أغسطس الجارى ".

وفى وقت سابق اليوم، أوعز وزير الجيش الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، بفتح معبر بيت حانون بعد إغلاقه لأسبوع، حسب بيان صادر عن مكتب الوزير.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الوزير قوله - فى بيان - " إنه فى أعقاب الهدوء السائد خلال الأسبوع الأخير، وانخفاض معدل الأحداث، وبعد مشاورات مع أركان الجيش، ووحدة منسق أعمال الحكومة فى المناطق وغيرها من الجهات الأمنية، أوعز ليبرمان بإعادة فتح معبر ايرز (بيت حانون) اعتبارا من اليوم الاثنين".

يذكر أنه فى 19 أغسطس الجارى قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين، باستثناء خروج الحالات المرضية من القطاع وعودة القادمين، بدعوى استمرار تنظيم مسيرات العودة على حدود القطاع.

 


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