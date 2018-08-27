الكنيسة تنظم 20 ورشة عمل فى ملتقى الشباب العالمى بالإسكندرية

وتميز اليوم الأول من ملتقى الشباب العالمى بمشاركة نسائية كبيرة، حيث التقت رائدة العمل المجتمعى الدكتورة ماجدة جبران الشهيرة بـ "ماما ماجي" والراهبة تاماف أنسطاسية بالشباب المشارك في الملتقى.

تحدثت ماما ماجي عن الخدمة المجتمعية وأهميتها، مستشهدةً بالنموذج الذى قدمه السيد المسيح الذى كان يجول يصنع خيرًا.

أما تاماف (أي أمنا) أنسطاسية فتحدثت عن رحلتها للحصول على الدكتوراه من معهد الدراسات القبطية، وما اكتسبته منها على المستوى الشخصي والروحي.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد افتتح مساء أمس الملتقى العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويشارك في فعالياته، التي تستمر أسبوعًا، عدد من آباء الكنيسة.