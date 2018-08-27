الكنيسة تنظم 20 ورشة عمل فى ملتقى الشباب العالمى بالإسكندرية

نظم مركز السفينة للإبداع التابع لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بسموحة، بالإسكندرية 20 ورشة عمل فنية إبداعية متنوعة ضمن فعاليات اليوم الأول لملتقى الشباب العالمى الذى يعقد حاليًا ولمدة أسبوع بمركز لوجوس البابوى بوادى النطرون.
وأتيحت الفرصة للشباب لاختيار ورشة العمل التى يرغب فى المشاركة فيها وفقًا لميوله ومواهبه.
وتميز اليوم الأول من ملتقى الشباب العالمى بمشاركة نسائية كبيرة، حيث التقت رائدة العمل المجتمعى الدكتورة ماجدة جبران الشهيرة بـ "ماما ماجي" والراهبة تاماف أنسطاسية بالشباب المشارك في الملتقى.
تحدثت ماما ماجي عن الخدمة المجتمعية وأهميتها، مستشهدةً بالنموذج الذى قدمه السيد المسيح الذى كان يجول يصنع خيرًا.
أما تاماف (أي أمنا) أنسطاسية فتحدثت عن رحلتها للحصول على الدكتوراه من معهد الدراسات القبطية، وما اكتسبته منها على المستوى الشخصي والروحي.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد افتتح مساء أمس الملتقى العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويشارك في فعالياته، التي تستمر أسبوعًا، عدد من آباء الكنيسة.
يعد الملتقى الذى يأتى بعنوان "عودة إلى الجذور" هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحى جوانب ثقافية وسياحية فى معالم مصر المميزة.
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