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الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:59 م
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الكرملين :قمة رؤساء الدول الضامنة لمباحثات أستانا حول سوريا قد تعقد فى طهران

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:41 م
الكرملين :قمة رؤساء الدول الضامنة لمباحثات أستانا حول سوريا قد تعقد فى طهران دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية
/أ.ش.أ/
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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية(الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن مسألة انعقاد القمة الروسية التركية الإيرانية حول الوضع فى سوريا فى طهران قيد الإعداد.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "يجرى حاليا التحضير للقمة الثلاثية للدول الضامنة للتسوية فى سوريا". وأضاف:" قد تعقد هذ القمة فى طهران حيث يجرى الإعداد لها"،مشيرا إلى أن موسكو ستعلن عن الموعد عند الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية قد أعلن منتصف شهر أغسطس الجارى أن العمل جار على إمكانية عقد لقاء ثلاثى يجمع رؤساء إيران وتركيا وروسيا (الدول الضامنة لمباحثات أستانا حول تسوية الأزمة السورية) مطلع شهر سبتمبر القادم.

 


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