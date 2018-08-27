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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:35 م
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القوى العاملة بالقليوبية تواصل فاعليات برنامج التدريب الحوسبي

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:28 م
القوى العاملة بالقليوبية تواصل فاعليات برنامج التدريب الحوسبي فتحي دسوقي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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استأنفت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الاثنين، فاعليات التدريب الحوسبي المقدم من وزارة الإنتاج الحربي، في إطار سياسة الدولة لميكنة كافة الأنشطة الحكومية، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي "مركز نظم ومعلومات الإنتاج الحربي"، ووزارة القوى العاملة، وذلك بالاستعانة بفريق الدعم الفني الخاص بالمركز، لتنمية وتدريب وتأهيل العاملين بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بكافة قطاعاتها ومكاتبها الخارجية .

وأكد فتحي دسوقي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أنه يتم التدريب على مراحل الأولى منه بمحاور عديدة للتعريف بالحاسب الآلي ومحتوياته، وإعدادات الـ BIOS، ومقدمة عن نظام التشغيل (WINDOWS ) وكيفية تنصيبه بشكل سليم، وكيفية الحفاظ على البيانات من الفقد، وكيفية اختيار البرامج المناسبة واللازمة للعمل وتنصيب برامج تشغيل الأجهزة الملحقة والطابعات ومقدمة عن نظام برامج (OFFICE) وكيفية تنصيبه بشكل سليم، ومقدمة عن الشبكات وأنواع الشبكات وكيفية الربط بين الأجهزة والمشاكل والحلول وكيفية حماية تناقل البيانات من القراصنة واختتاما بتقييم المتدربين.

واوضح وكيل قوى القليوبية، أنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى على جميع العاملين بديوان عام مديرية القوى العاملة والمكاتب التابعة لها لتطبيق الميكنة بكافة جوانب المديرية.

 

 

 

 
 
 

 


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