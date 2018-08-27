"القومى للمرأة" يعلن تضامنه مع صاحبة واقعة التحرش بالتجمع

كتب محمود راغب

أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، تضامنه الكامل مع "منة جبران" ضحية واقعه التحرش، الشهيرة إعلاميا بواقعة "تحرش التجمع".

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، تواصل المجلس مع الفتاة لتأكيد تضامنه معها، واستعداده لتقديم كافة أوجه المساندة القانونية لها فى قضيتها، مشددة على ضرورة تنفيذ القانون ضد مرتكب هذه الواقعة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم المشينة.

وعبرت رئيسة المجلس عن بالغ أسفها وادانتها لما تتعرض له "منة جبران" من آثار نفسية ومجتمعية جراء هذه الواقعة النكراء، وطالبت جميع مؤسسات الدولة، بضرورة التصدى لهذه الظواهر السلبية، وضرورة التنفيذ الفورى الرادع للقانون.

وأكدت أن المجلس يبذل جهودًا مكثفة للتصدى لكافة أشكال التحرش، ويدعو إلى سرعة اعتماد مشروع قانون المجلس المقدم بشأن مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة .