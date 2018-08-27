القلعة تنشئ محطة طاقة شمسية قدرة 50 ميجا وات فى أسوان باستثمارات 1.35 مليار

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، عن قيامها بالاستثمار فى أولى مشاريعها لتوليد الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية بالمشاركة مع شركة حسن علام القابضة، موزعة الملكية بين 60% لطاقة عربية -المساهم الرئيسى بها القلعة- و40% لحسن علام، وذلك لإنشاء وتشغيل وإدارة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، بتكلفة استثمارية حوالى 1.35 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 10.8 مليون دولار سنويا.

وأضافت القلعة، فى بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن 5 مؤسسات تمويل دولية بقيادة مؤسسة التمويل الدولية، وفرت التمويل للمشروع الجارى حاليا إنشاؤه، والمزمع بدء تجارب تشغيله بنهاية العام الحالى، وبدء إنتاجه من الكهرباء وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى بداية 2019، مشيرة إلى أن المشروع يتبع المرحلة الثانية لنظام تعريفة التغذية الكهربائية، ويساهم فى تنويع مصادر الطاقة الكهربائية والحد من التلوث.