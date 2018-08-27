video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القلعة تنشئ محطة طاقة شمسية قدرة 50 ميجا وات فى أسوان باستثمارات 1.35 مليار

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:30 ص
القلعة تنشئ محطة طاقة شمسية قدرة 50 ميجا وات فى أسوان باستثمارات 1.35 مليار أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، عن قيامها بالاستثمار فى أولى مشاريعها لتوليد الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية بالمشاركة مع شركة حسن علام القابضة، موزعة الملكية بين 60% لطاقة عربية -المساهم الرئيسى بها القلعة- و40% لحسن علام، وذلك لإنشاء وتشغيل وإدارة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، بتكلفة استثمارية حوالى 1.35 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 10.8 مليون دولار سنويا.
 
 
وأضافت القلعة، فى بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن 5 مؤسسات تمويل دولية بقيادة مؤسسة التمويل الدولية، وفرت التمويل للمشروع الجارى حاليا إنشاؤه، والمزمع بدء تجارب تشغيله بنهاية العام الحالى، وبدء إنتاجه من الكهرباء وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى بداية 2019، مشيرة إلى أن المشروع يتبع المرحلة الثانية لنظام تعريفة التغذية الكهربائية، ويساهم فى تنويع مصادر الطاقة الكهربائية والحد من التلوث.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحمد هيكل: اقتصاد مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا وعرض الفرص أمام العالم فى سويسرا

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

القلعة

محطة طاقة شمسية

بنبان

طاقة عربية




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة