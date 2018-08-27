"القضايا السكانية فى الخطاب الدينى".. ندوة بالهيئة القبطية الإنجيلية غدا

سارة علام

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ندوة بأحد فنادق القاهرة غدا الثلاثاء بعنوان " موقع القضية السكانية في الخطاب الديني للمؤسسات الدينية الرسمية "، يشارك فيها نخبة من العلماء والمثقفين وأصحاب الرأي والفكر بمصر من قيادات دينية، وأكاديميين واعلاميين، كما يحضر اللقاء مجموعة من أعضاء مجلس النواب.

من جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية في مصر ورئيس الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، إن هذا اللقاء يستهدف تسليط الضوء على الأبعاد الثقافية للقضية السكانية، والتي لا تقل أهمية عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، التى تعد أحد أكبر تحديات تواجه مصر، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان.

أوضح زكى، أن منتدى حوار الثقافات خلال الفترة الحالية سوف يتبنى منصة للحوار حول هذه القضية من خلال ثلاثة جوانب رئيسية، وهي موقع القضية السكانية في الخطاب الديني للمؤسسات الدينية الرسمية، وموقع القضية السكانية في الخطاب الثقافي ممثلاً في خطاب المؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية، ومستقبل الثقافة السكانية لدى فئات الشباب.