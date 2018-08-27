video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على المتهم بقتل "يوسف" سائق التوك توك شهيد لقمة العيش بالنزهة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:50 م
القبض على المتهم بقتل "يوسف" سائق التوك توك شهيد لقمة العيش بالنزهة حملة أمنية-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
ألقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، القبض على المتهم بقتل سائق التوك توك "يوسف" شهيد لقمة العيش، بمنطقة النزهة، حيث اعترف المتهم بأنه استقل التوك توك مع المجنى عليه، وأشهر سلاح أبيض على رقبته بقصد سرقة متعلقاته، إلا أن السائق قاومه مما تسبب فى إصابته بجرح بالرقبة، مما أدى إلى وفاته واستولى على هاتفه وفرا هاربا حتى تم ضبطه، وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.
 
 
تفاصيل تلك الواقعة بدأت أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع المدينة المنورة، حيث اشتبهوا في أحد الأشخاص يرتدي ملابس ملوثة بالدماء، وبحوزته سلاح أبيض "كتر" وهاتف محمول، عليهما أثار دماء وبضبطه تبين أنه "عبد الله أ ط" 18 سنة، عاطل.
 
 
وبمناقشته قرر أنه أستقل إحدي الدراجات البخارية " توك توك " من منطقة الجراح بدعوى توصيله إلى شارع طة حسين، عاقداً العزم علي سرقة ما بحوزة قائد الدراجة من متعلقات كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض، وأثناء ذلك  قام بوضع السلاح الأبيض حيازته علي رقبة المجني عليه لسرقته بالإكراه، إلا أنه قاومه فأحدث إصابته بجرح قطعى بالرقبة، واصطدمت الدراجة بإحدى السيارات المتوقفه بالطريق، واستولى على الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وفر هارباً.
 
 
كما تم بإرشاد المتهم التوصل إلى مكان تواجد الدراجة البخارية، والمجنى عليه، وتبين أنه "يوسف ا م" 23 سنة، سائق توك توك، وتوفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة وتم نقله إلى مشرحة زينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. يوسف آخر ضحايا "لقمة العيش".. عمل على توك توك للإنفاق على دراسته.. قتله بلطجية فى عين شمس يوم وقفة العيد لسرقته.. صديقه: "قاللى الحقنى ياعمر فى التليفون.. ونطق الشهادتين".. وشقيقته: توفى يوم عيد ميلاده

قسم النزهة

أخبار الحوادث

أخبار المحاكم

سائق توك توك

القبض على المتهم بقتل سائق




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة