القبض على المتهم بقتل "يوسف" سائق التوك توك شهيد لقمة العيش بالنزهة

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، القبض على المتهم بقتل سائق التوك توك "يوسف" شهيد لقمة العيش، بمنطقة النزهة، حيث اعترف المتهم بأنه استقل التوك توك مع المجنى عليه، وأشهر سلاح أبيض على رقبته بقصد سرقة متعلقاته، إلا أن السائق قاومه مما تسبب فى إصابته بجرح بالرقبة، مما أدى إلى وفاته واستولى على هاتفه وفرا هاربا حتى تم ضبطه، وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع المدينة المنورة، حيث اشتبهوا في أحد الأشخاص يرتدي ملابس ملوثة بالدماء، وبحوزته سلاح أبيض "كتر" وهاتف محمول، عليهما أثار دماء وبضبطه تبين أنه "عبد الله أ ط" 18 سنة، عاطل.

وبمناقشته قرر أنه أستقل إحدي الدراجات البخارية " توك توك " من منطقة الجراح بدعوى توصيله إلى شارع طة حسين، عاقداً العزم علي سرقة ما بحوزة قائد الدراجة من متعلقات كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض، وأثناء ذلك قام بوضع السلاح الأبيض حيازته علي رقبة المجني عليه لسرقته بالإكراه، إلا أنه قاومه فأحدث إصابته بجرح قطعى بالرقبة، واصطدمت الدراجة بإحدى السيارات المتوقفه بالطريق، واستولى على الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وفر هارباً.

كما تم بإرشاد المتهم التوصل إلى مكان تواجد الدراجة البخارية، والمجنى عليه، وتبين أنه "يوسف ا م" 23 سنة، سائق توك توك، وتوفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة وتم نقله إلى مشرحة زينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.