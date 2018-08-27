video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ 51

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:45 ص
"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ 51 مناسك الحج - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، وفاة حالة جديدة من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 51.
 
وأشار الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن المتوفى هو الحاج "رجب محمد إسماعيل عبدالمنعم"، 61عاما، من محافظة سوهاج، ويتبع حج السياحة، وتوفى بالمدينة المنورة.
 
وأكد "شوقي"، أن الحاج توفى إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة تتابع أعمال غرفة الأزمات المنعقدة للتأمين الطبى بعيد الأضحى

وزيرة الصحة توجه بتكثيف حملات المراقبة على أماكن حفظ الأغذية وبيعها

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى العلمين بمطروح لمتابعة خطة التأمين الطبى لعيد الأضحى

الصحة

البعثة الطبية

الحج

وفيات الحجاج




لا تفوتك
"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

صور.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الأفيون

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

كيف تستفيد العاصمة من المناطق العشوائية بعد تفريغها من السكان؟.. مجمعات خدمية بالمواردى وعزبة العرب وعشش المهاجرين وأبو قرن.. وإنشاء طريق للجبخانة و5 ملاعب وحديقتين فى اسطبل عنتر

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

"الكيف والجريمة وجهان لعملة واحدة".. 56.7% من المتهمين ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير المخدر.. و58% من المتورطين بقضايا هتك العرض "مدمنين".. و23.7% من القتلة "حشاشين".. خبير أمنى: المخدرات أكثر خطورة من الإرهاب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للأهلي أمام كمبالا سيتي في برج العرب

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

إزاى تنظفى فرشة الشعر بشكل صحى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة