"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ 51

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، وفاة حالة جديدة من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 51.

وأشار الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن المتوفى هو الحاج "رجب محمد إسماعيل عبدالمنعم"، 61عاما، من محافظة سوهاج، ويتبع حج السياحة، وتوفى بالمدينة المنورة.

وأكد "شوقي"، أن الحاج توفى إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.