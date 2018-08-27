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"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين فى السعودية لـ 51

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:45 ص
"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين فى السعودية لـ 51 الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 51.
 
وأشار الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن المتوفى هو الحاج "رجب محمد إسماعيل عبدالمنعم"، 61عاما، من محافظة سوهاج، ويتبع حج السياحة، لافتاً إلى أنه توفى بالمدينة المنورة.
 
وأكد "شوقي" أن الحاج توفى إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
 
 

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الصحة

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وفيات الحجاج




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