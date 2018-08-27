الصحة بغزة: لا استجابة من الجهات المانحة لتوفير الوقود

غزة (أ ش أ)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة اليوم الاثنين، من استمرار أزمة نقص الوقود فى مرافقها، مما سيؤدى لمزيد من تدهور الأوضاع وعدم قدرتها على تقديم خدماتها الطبية.

وقال المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة، فى تصريح له اليوم، إنه "لا يوجد أى استجابة من الجهات المانحة لتوفير الوقود لمرافقنا"، مضيفا أن القطاع الصحى يعانى، ولا زال، من خطر أزمة الوقود فى المستشفيات والمرافق الصحية كافة، مما يؤدى إلى تداعيات قاسية على المرضى ويجهد منظومة الخدمات الصحية بشكل كامل، وشدد على أن هذه الأزمات التى تعصف بالقطاع الصحى منذ بداية العام الجارى لا شك أنها تهدد منظومة الخدمات الصحية وسيكون لها بالفعل ارتدادات خطيرة وقاسية سيدفع ثمنها المريض الفلسطينى من حياته.

وحذر من استمرار الوضع على ما هو عليه، مؤكدا أن منظومة الخدمات الصحية لمعالجة أزماتها تحتاج إلى حاضنة حكومية تقف عند مسؤولياتها، ودعم ومساندة المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى، إضافة إلى مطالبة المجتمع الدولى برفع الحصار الظالم وغير القانونى وغير الإنسانى عن القطاع المستمر منذ 11 عاما والذى يستهدف تقويض الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني.

ويعيش القطاع الصحى فى قطاع غزة منذ بداية 2018 أزمة خانقة وصلت إلى توقف مولدات الكهرباء فى بعض المشافى والمراكز الصحية، إلى جانب نفاد أدوية هامة لمرضى السرطان والأطفال الخدج والثلاسيميا ومرضى غسيل الكلى وغيرهم.