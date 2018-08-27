video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الشباب والرياضة بأسيوط تواصل خطة أعمال الأنشطة الصيفية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:00 ص
الشباب والرياضة بأسيوط تواصل خطة أعمال الأنشطة الصيفية محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط
أسيوط- هيثم البدرى
إضافة تعليق
قال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ،  فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن مديرية الشباب والرياضة مستمرة فى  تنفيذ خطة أنشطتها الصيفية طوال العطلة الصيفية داخل مراكز الشباب،  والأندية .
وقال أن ذلك جاء  لشغل اوقات فراغ الطلاب ، والشباب المترددين على الأندية ، والمراكز ولتكثيف الأنشطة المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو الإجتماعية  لشتى المراحل سواء طلائع ،او شباب ، أو  فتيات فهناك خطة داخلية يتم إعتمادها  على مدار العام المالى وتسلم الخطة للإدارة الفرعية التى تقوم بجمع  الخطط وتسليمها الى الى الادارة العامة للتخطيط ولمتابعة
 
وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم  جمع الخطة السنوية الخاصة بالفترة الصيفية ،  وتشكل لجان متابعة لمعرفة مدى تنفيذ هذه الخطة ،ومدى الجدية فى التنفيذ ،ويتم متابعة  تنفيذ الأنشطة  الرياضية والثقافية ، والإجتماعية ومعسكرات الخدمة العامة  والبيئة المحيطة متمثلة فى تنفيذ معسكرات اليوم الواحد والدورات الرياضية وخدمة البيئة والتشجير وخماسى كرة القدم ودورات فى تنس الطاولة واليد ومسابقات القران الكريم والأنشطة الفنية المتمثلة فى رسم اللوحات والرسم على الزجاج وهناك ايضا خطة مركزية نقوم بها ديوان المديرية وهى عمل تصفيات لهذه الخطة التى تبدا داخل مراكز الشباب ويتم تنفيذ التصفيات  فى شتى المجالات
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين أسيوط : تحرير 256 مخالفة تموينية وضبط طن لحوم غير صالحة

محافظ أسيوط يشيد بمشروع إنشاء محور ديروط على النيل بتكلفة مليار و700 مليون جنيه

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

الشباب والرياضة

معسكرات الشباب




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة