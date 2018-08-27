الشباب والرياضة بأسيوط تواصل خطة أعمال الأنشطة الصيفية

أسيوط- هيثم البدرى

قال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن مديرية الشباب والرياضة مستمرة فى تنفيذ خطة أنشطتها الصيفية طوال العطلة الصيفية داخل مراكز الشباب، والأندية .

وقال أن ذلك جاء لشغل اوقات فراغ الطلاب ، والشباب المترددين على الأندية ، والمراكز ولتكثيف الأنشطة المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو الإجتماعية لشتى المراحل سواء طلائع ،او شباب ، أو فتيات فهناك خطة داخلية يتم إعتمادها على مدار العام المالى وتسلم الخطة للإدارة الفرعية التى تقوم بجمع الخطط وتسليمها الى الى الادارة العامة للتخطيط ولمتابعة

وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم جمع الخطة السنوية الخاصة بالفترة الصيفية ، وتشكل لجان متابعة لمعرفة مدى تنفيذ هذه الخطة ،ومدى الجدية فى التنفيذ ،ويتم متابعة تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية ، والإجتماعية ومعسكرات الخدمة العامة والبيئة المحيطة متمثلة فى تنفيذ معسكرات اليوم الواحد والدورات الرياضية وخدمة البيئة والتشجير وخماسى كرة القدم ودورات فى تنس الطاولة واليد ومسابقات القران الكريم والأنشطة الفنية المتمثلة فى رسم اللوحات والرسم على الزجاج وهناك ايضا خطة مركزية نقوم بها ديوان المديرية وهى عمل تصفيات لهذه الخطة التى تبدا داخل مراكز الشباب ويتم تنفيذ التصفيات فى شتى المجالات