السيسي ونظيره الفيتنامي يشهدان توقيع مذكرات تفاهم اقتصادى بين البلدين

كتب محمد الجالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفيتنامي، مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمار، وعدد من المجالات الأخرى.

وشملت مجالات التفاهم ما يلى:

مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ونظيره الفيتنامي

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التمويل والاستثمار والبورصة

مذكرة تفاهم في مجال البترول

مذكرة تفاهم في مجال تجارة الأرز

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة

مذكرة تفاهم للتعاون في الترويج للصادرات

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعالجات التجارية

اتفاق تآخي بين محافظة الأقصر ومدينة :دي من بن" الفيتنامية

جاء ذلك، بعدما انتهت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفيتنامي، بمقر رئاسة الجمهورية.