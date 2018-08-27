video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السفير الأمريكى بالعراق يجدد دعم بلاده لبغداد فى كافة المجالات

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:21 ص
السفير الأمريكى بالعراق يجدد دعم بلاده لبغداد فى كافة المجالات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
بغداد /أ ش أ/
إضافة تعليق

قال الرئيس العراقى فؤاد معصوم، بأن السفير الأمريكى لدى العراق دوجلاسس سيليمان جدد دعم بلاده لاستقرار العراق والاستمرار، فى تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين فى كافة المجالات فى إطار الاتفاق الاستراتيجى بين البلدين.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الأحد - "إن الرئيس فؤاد معصوم التقى اليوم السفير الأمريكى لدى العراق؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن مجمل التطورات السياسية والأمنية فى العراق والمنطقة".

وأضاف البيان أن معصوم أعرب عن تقديره لاستمرار دعم الولايات المتحدة لبلاده فى مختلف المجالات، مجددا تأكيده على أن دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد ستتم وفقا للدستور والقوانين النافذة، وكان الرئيس العراقى قد أكد، فى وقت سابق، أنه سيوجه بانعقاد البرلمان الجديد فى توقيته الدستورى المحدد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 9 أكراد فى غارات جوية جنوب شرقى تركيا وشمالى العراق

السفير الأمريكى

أمريكا

العراق

بغداد

كافة المجالات




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة