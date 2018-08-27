السفير الأمريكى بالعراق يجدد دعم بلاده لبغداد فى كافة المجالات

بغداد /أ ش أ/

قال الرئيس العراقى فؤاد معصوم، بأن السفير الأمريكى لدى العراق دوجلاسس سيليمان جدد دعم بلاده لاستقرار العراق والاستمرار، فى تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين فى كافة المجالات فى إطار الاتفاق الاستراتيجى بين البلدين.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الأحد - "إن الرئيس فؤاد معصوم التقى اليوم السفير الأمريكى لدى العراق؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن مجمل التطورات السياسية والأمنية فى العراق والمنطقة".

وأضاف البيان أن معصوم أعرب عن تقديره لاستمرار دعم الولايات المتحدة لبلاده فى مختلف المجالات، مجددا تأكيده على أن دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد ستتم وفقا للدستور والقوانين النافذة، وكان الرئيس العراقى قد أكد، فى وقت سابق، أنه سيوجه بانعقاد البرلمان الجديد فى توقيته الدستورى المحدد.