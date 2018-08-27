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السجون تتسلم هاربا من ليمان 430 خلال أحداث 2011 بمصر القديمة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:01 م
السجون تتسلم هاربا من ليمان 430 خلال أحداث 2011 بمصر القديمة السجون - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنباري، رجال المباحث بتسليم عاطل هارب من سجن ليمان 430 خلال أحداث ثورة يناير، إلى قطاع مصلحة السجون لتنفيذ باقي العقوبة. 
 
وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع اسم المتهم من سجلات الهاربين من السجون. 
 
وتعود تفاصيل الواقعة عندما، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من القبض على "أحمد ح م" 52 سنة، عاطل، والهارب من  سجن ليمان 430 خلال أحداث يناير 2011 على ذمة قضية "سرقة بالإكراه"، والمقضى فيها بالسجن 15 سنة، أثناء تردده على المنطقة سكنه بدائرة القسم.
 
ومن خلال الأكمنة بأماكن تردده، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى جهات التحقيق والتى أمرت بما سبق.
 

 


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