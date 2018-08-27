السجن المشدد من 3 لـ 15 سنة لـ 6 متهمين بخطف شاب وطلب فدية 500 ألف جنيه

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 3 سنوات ل3 أخرين، لاتهامهما بخطف طالب لطلب فدية قدرها 500 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال ابو طالب وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.

أسندت النيابة للمتهمين، تهمة القبض على المجنى عليه محمد سامي حسن، بمسكن المتهم الأول فى غير الأحوال التي تصرح فيها اللوائح والقوانين، بأن اتصف المتهم الثالث بصفه كاذبة مندوب وزارة الشباب والرياضة، وأبرز لها أمر مزور مدعيا صدوره عن وزارة الشباب والرياضة، واستدراجه إلى حيث أسقطوا فى قبضتهم، واقتادوه بسيارة للمسكن المستأجر بمعرفة المتهم الأول، وطلب فدية من والده قدرها 500 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.