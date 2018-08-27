"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

كتب محمد مصطفى

عندما يتعلق الأمر بالمال، يصبح هناك عدد من الاشخاص يغردون منفردين فى عالم خاص ملئ بملايين الدولارات، من رجال الأعمال وأباطرة التكنولوجيا إلى المشاهير والرياضيين، يكشف التقرير التالى عن أرباح 16 من أغنى الناس في أمريكا، وبحساب ما يجنوه كل ساعة تصبح الأرقام أكثر انبهارا.

اعتمد موقع، بيزنس انسايدر، الأمريكى فى التقرير الذى نشره، على الأرباح السنوية التى يحصل عليها هؤلاء المشاهير، وفقا لتقديرات مجلة فوربس الأخيرة للأربح خلال عام 2017/2018، وبمعادلة بسيطة استطاع التقرير أن يكشف عن ما يتقاضاه كل شخص فى الساعة الواحدة.

جيف بيزوس، ومارك زوكربيرج، وأليس والتون كلهم يحصلون على أكثر من مليون دولار فى الساعة، بفضل أرباحهم السنوية التى تصل إلى عدة مليارات.

جاء مؤسس موقع أمازن، جيف بيزوس، فى المقدمة، حيث يجنى فى الساعة الواحدة 4.474.885 مليون دولار فى الساعة الواحدة، وهذا يعتبر بمعدل 157 ضعف من متوسط الأجر السنوى فى أمازون.

أما عن الستة الباقون فى قائمة رجال الأعمال، يحصل كل منهم على مئات الالاف من الدولارات فى الساعة الواحدة، حيث يتقاضى، وارن بافيت 958.904 دولار فى الساعة، بينما يجنى لارى بيدج، الرئيس التنفيذى لجوجل، 924.567 دولار فى الساعة الواحدة.



كم يتقاضى رجال الاعمال الأمريكيين كل ساعة

بينما من بين جميع المشاهير في القائمة، يحتل النجم جورج كلوني المركز الاول، بـ 27.283 ألف دولار كل 60 دقيقة، وهذا طبيعى للممثل الأعلى أجرا فى قائمة فوربس 2018.

وجاء فى المركز الثانى بالقائمة، عارضة الأزياء والإعلامية الأمريكية، كايلي جينر، أصغر شخص في قائمة أغنى النساء فى أمريكا لفوربس، والتى تصل أرباحها لـ 19.600 ألف دولار فى الساعة الواحدة.

إلين دي جينيريس ، ليبرون جيمس، تايلور سويفت، وبيونسيه هم الأشخاص الوحيدون في القائمة الذين يكسبون أربعة أرقام في الساعة، لكن هذا لا يزال أكثر من معظم الناس في شهر واحد فقط.

الثلاثة الأولى يكسبون ما بين 9000 دولار و 10000 دولار في الساعة، فيما جائت بيونسيه في نهاية القائمة برصيد 6.849 دولار فى الساعة.