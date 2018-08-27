"الرى": إزالة أكبر المراسى المخالفة على النيل بجزيرة الزمالك

كتبت- أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تنفيذ قرارات إزالة اليوم لأكبر المراسى المخالفة على النيل بجزيرة الزمالك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، أن الإزالات مستمرة حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة، وأن الوزارة لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهروبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.