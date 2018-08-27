"الرقابة على الصادرات " توقف التعامل مع 17شركات فحص عالمية قبل الشحن

كتب – منى ضياء وإسلام سعيد

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف التعامل مع شركة Cotecna فرع فرنسا لمدة 6 أشهر، وهى شركة متخصصة فى فحص رسائل الواردات قبل شحنها من بلد المنشأ، لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى طبقا لنص القرار المنشور بالوقائع المصرية اليوم الأحد.

ماذا يعنى هذا القرار؟

هذا القرار ليس الأول، فقد سبقه وقف التعامل مع 16 فرع بدول مختلفة لـ 7 شركات فحص عالمية منها الشركة المذكورة، خلال عام 2018، طبقا للموقع الرسمى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

الشركات العالمية الموقوفة هى: إنترتيك بفروعها فى هونج كونج وفرنسا والإمارات وانجلترا والهند، وشركة كوتيكنا بفرعيها فى سويسرا والهند وأضيف إليهم اليوم فرع فرنسا، وشركة تى يو فى راينلاند بفرعيها فى السعودية وتركيا، وشركة اس جى اس بفروعها فى كل من الصين وتركيا وإيطاليا والمكسيك، وشركة او سى ايه جروب فرع الصين، وشركة سى سى آى سى بالصين أيضا، وشركة بروفريتاس فى دبى.

وأوضح اللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة لـ" اليوم السابع " ، أن جميع هذه الشركات عالمية لديها اعتمادات دولية فى مجال فحص الواردات قبل شحنها من بلد المنشأ، تعمل فى مجالات مختلفة سواء واردات السلع الصناعية أو الغذائية أو الزراعية أو الهندسية وغيرها.

وتابع جابر، أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عندما تقوم بفحص عينات من الواردات القادمة إلى مصر وتجدها نتيجة التحليل غير مطابقة لشهادة الفحص الصادرة من الشركة العالمية المتخصصة فى فحص الرسائل، تقوم الهيئة بإنذار الشركة ووقف التعامل معها لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة يتم وقف التعامل معها لمدة تصل إلى عام لحين تعديل الأوضاع.

وأكد جابر أن وقف التعامل مع شركات الفحص العالمية فى حالة مخالفتها للقواعد الخاصة بالتجارة المصرية، هو شأن خاص بالهيئة ومن حقها اتخاذ القرار لضمان جودة المنتجات المستوردة واستيفائها للمواصفات.

وطبقا لأحدث البيانات، قامت معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص عدد (١٦,٨٦٧) رسالة معملياً خلال شهر يونيه ٢٠١٨ بإجمالى وزن (٤.٨٦٠.٣٠٠) طن حيث تم قبول عدد (١٦.٦٥٣) رسالة بإجمالى وزن (٤.٨٥٧.٧٥٤) طن، وتم رفض عدد (٢١٤) رسالة بإجمالى وزن (٢.٥٤٦) طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت مؤشرات أداء الهيئة بأن المعامل الصناعية قامت بفحص عدد (١١,٢٤٣) رسالة صناعى بإجمالى وزن (٨٧٧.٧٢١) طن خلال شهر يونيو ٢٠١٨ حيث تم قبول عدد (١١.١٤١) رسالة بإجمالى وزن (٨٧٦.٩٨٩) طن وكانت أهم الأصناف المقبولة" الملابس – قطع غيار السيارات – أدوات المائدة "، وتم رفض عدد (١٠٢) رسالة بإجمالى وزن (٧٣٢) طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة "الشنط والمحافظ والأحذية – الفلاتر – أدوات كهربائية".

أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية فقامت الهيئة بفحص عدد (٥٦٢٤) رسالة غذائى بإجمالى وزن (٣,٩٨٢.٥٧٩) طن خلال نفس الفترة، حيث تم قبول عدد (٥.٥١٢) رسالة بإجمالى وزن (٣.٩٨٠.٧٦٥) طن وكانت أهم الأصناف المقبولة "حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية"، وتم رفض عدد (١١٢) رسالة بإجمالى وزن (١.٨١٤) طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة " كبدة وكلاوى بقرية مجمدة، زيت خروع، اضافات اعلاف، أسماك ماكريل وسردين مجمدة، فستق مقشر، زيت نخيل مكرر، فلفل أسود، كابوريا مجمدة".