الرئيس الفلسطينى يعتزم تقديم طلب عضوية كاملة بالأمم المتحدة سبتمبر المقبل

رام الله (أ ش أ)

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسينى، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، سيقدم رسميا طلب عضوية كاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة، خلال خطابه أمام الجمعية العامة فى سبتمبر المقبل .

وقال الحسينى - لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين"سيكون هناك قرارات صعبة ومصيرية، بعد خطاب الرئيس فى الأمم المتحدة، وأهمها الشروع بخطوات تحديد العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، واصفا هذه الخطوات بالتدريجية، وحسب ما تتطلبه المرحلة الراهنة.

وأوضح الحسينى، أن هناك اجتماعا لتنفيذية منظمة التحرير، سيعقد اليوم وعلى أجندته موضوع الاعتراف بدولة فلسطين، وطلب الحماية الدولية، وقضية اللاجئين.