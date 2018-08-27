الرئيس العراقى يصدر مرسوما يدعو البرلمان لعقد دورته الرابعة 3 سبتمبر المقبل

كتب : أحمد جمعة

أصدر الرئيس العراقى فؤاد معصوم مرسوما جمهوريا يدعو مجلس النواب العراقى لعقد دورته الرابعة للانعقاد بتاريخ 3 سبتمبر المقبل، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

وقال بيان للرئاسة العراقية - حصل اليوم السابع على نسخة منه – إن الرئيس العراقى قد أجرى حوارات عديدة ومعمقة مع كافة القوى السياسية بشأن الإسراع فى حسم تفاهماتها السياسية لانجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس، وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة العراقية.

ويأتى ذلك بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا فى العراق على نتائج الانتخابات النهائية لمجلس النواب العراقى لدورته الرابعة بموجب كتابها المرقم 73/ مكتب/ 2018 والمؤرخ فى 20/8/2018 واستنادا لأحكام المادة (54) والمادة (73/ رابعا) من الدستور العراقى والمتضمنتين دعوة رئيس الجمهورية العراقى لمجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهورى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، على أن تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.