الداخلية تداهم محطة وقود بقليوب تبيع مواد بترولية مدعمة بالسوق السوداء

كتبت: دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط مدير مسئول عن إحدى محطات الوقود بدائرة مركز شرطة قليوب لقيامه بالتصرف فى كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بالبيع فى السوق السوداء.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة قد أكدت قيام أسامة.س.ع ، مالك محطة وقود للسيارات والكائنة بدائرة قسم شرطة قليوب بالتصرف فى كميات من المواد البترولية بنزين 80 ، سولار المدعمة من قبل الدولة مما يعد استيلاء على أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين .

وعقب تقنين الإجراءات قامت مجموعات عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحطة المشار إليها، وتم ضبط أسامة.ج.ع ، 37 سنة، المدير المسئول عن المحطة، وبمطابقة العدادات السرية بالدفاتر الخاصة بالمحطة خلال الفترة من 1/1/2018 وحتى تاريخه تبين تصرفه فى كمية قدرها 1662000لتر مواد بترولية "سولار" ، 86400 لتر مواد بترولية "بنزين 80 ".

وبقياس التنكات تبين وجود كمية قدرها 55400 لتر مواد بترولية "سولار" ، 30800 لتر مواد بترولية "بنزين 80"، وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .