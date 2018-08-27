video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تداهم محطة وقود بقليوب تبيع مواد بترولية مدعمة بالسوق السوداء

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:48 ص
الداخلية تداهم محطة وقود بقليوب تبيع مواد بترولية مدعمة بالسوق السوداء محطة وقود-أرشيفية
كتبت: دينا الحسيني
إضافة تعليق
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط مدير مسئول عن إحدى محطات الوقود بدائرة مركز شرطة قليوب لقيامه بالتصرف فى كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بالبيع فى السوق السوداء.
  
وكانت معلومات وتحريات الإدارة قد أكدت قيام أسامة.س.ع ، مالك محطة وقود للسيارات والكائنة بدائرة قسم شرطة قليوب بالتصرف فى كميات من المواد البترولية بنزين 80 ، سولار المدعمة من قبل الدولة مما يعد استيلاء على أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين .
  
وعقب تقنين الإجراءات قامت مجموعات عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحطة المشار إليها، وتم ضبط أسامة.ج.ع ،  37 سنة، المدير المسئول عن المحطة، وبمطابقة العدادات السرية بالدفاتر الخاصة بالمحطة خلال الفترة من 1/1/2018 وحتى تاريخه تبين تصرفه فى كمية قدرها  1662000لتر مواد بترولية "سولار" ، 86400 لتر مواد بترولية "بنزين 80 ".
 
وبقياس التنكات تبين وجود كمية قدرها 55400 لتر مواد بترولية "سولار" ، 30800 لتر مواد بترولية "بنزين 80"، وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على نجار مسلح و4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة امنية بالإسماعيلية

القبض على تشكيل عصابى للإتجار بالهيروين فى شبين القناطر

شرطه التموين

مواد بتروليه

حوادث اليوم

سوق سوداء

بنزين مدعم

الداخلية

سرقة بنزين




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة