الخميس..اجتماع مجلس مصر للكيماويات لمناقشة المركز المالى عن شهر يوليو

كتب هانى الحوتى

يعقد مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، اجتماعاً يوم الخميس الموافق 30 أغسطس، للنظر فى تلاوة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليه، وبيانات متابعة الإنتاج والمبيعات والتصدير والمخزون من الإنتاج التام والعمالة عن الفترة المالية خلال شهر يوليو.

كما يناقش الاجتماع، تقرير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن التقدم المالى والفنى عن المركز المالى فى 31 يوليو الماضى، ويتضمن موقف تنفيذ الاستثمارات، موقف التحصيل والسيولة، موقف المخزون والائتمان، موقف النقد الأجنبى، مؤشرات هيكل التمويل، قائمة التدفقات النقدية.

وسجلت شركة مصر لصناعة الكيماويات أرباحاً بلغت 139.3 مليون جنيه خلال العام المالى 2017-2018 مقابل خسارة بلغت 23.8 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له.

وارتفعت ايرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 153%، حيث سجلت نحو 400 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 158.3 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له.