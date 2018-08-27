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الخارجية الروسية : العقوبات الأمريكية الجديدة تعقد إمكانيات الحوار بين البلدين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:49 م
الخارجية الروسية : العقوبات الأمريكية الجديدة تعقد إمكانيات الحوار بين البلدين المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
/أ ش أ/
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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن واشنطن بفرضها عقوبات جديدة على روسيا تزيد من صعوبة إمكانية الحوار حول المشاكل الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،فى بيان نشر على الموقع الالكترونى الرسمى للوزارة اليوم الاثنين إنه عبر الربط المزعوم بين ما يسمى بـ "قضية سكريبال"، التى لم ينته التحقيق فيها فى بريطانيا، يتم اتهامنا بالضلوع فى حادث سالزبورى والتشكيك فى قيام روسيا بالتخلص من ترسانتها الكيميائية.

وأضاف البيان أنه لم يتم تقديم أى أدلة على تورط موسكو فى هذا الحادث ومع ذلك يتم مطالبة موسكو بالاعتراف والسماح بالوصول للمواقع الكيميائية.

وأكد البيان أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا بسبب قضية (الجاسوس الروسى المزدوج سيرجي) سكريبال تزيد من تعقيد إمكانيات الحوار بين البلدين بشأن القضايا الثنائية والمتعددة القائمة.

يُذكر أن العقوبات الأمريكية الجديدة على موسكو دخلت حيز التنفيذ اليوم.

 

 

 


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العقوبات الأمريكية

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