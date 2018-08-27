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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:56 ص
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الحكومة تنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب لـ 3 أسباب ..تعرف عليهم

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:00 ص
الحكومة تنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب لـ 3 أسباب ..تعرف عليهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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يقوم مشروع رواد 2030  التابع لوزارة التخطيط بتقديم الدعم اللازم لزيادة الوعى المجتمعى بثقافة العمل الحر و ريادة الأعمال و الإبتكار من أجل ثلاثة أهداف رئيسية أعلنهم الموقع الرسمى للمشروع، وهم ما يلى :-

1- نشر ثقافة العمل الحر وذلك من خلال تحفيز الطلاب بشكل عام، وطلاب المدارس الصناعية والتجارية بشكل خاص على الدخول في مجالات ريادة الأعمال من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع سوق العمل.

 

2- تقديم منهج دراسي خاص بريادة الأعمال بواسطة خبراء في المجال ، والقيام بالإشراف عليهم ؛ لخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية فى إنشاء مشروعات.

 

3- إبراز الدور الذى تلعبه ريادة الأعمال فى تنمية الإقتصاد المعرفى .

 

يُذكر أن مشروع رواد 2030 أنشىء تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل، ويساهم المشروع فى توفير مجموعة من الخدمات من بينها، المنح التعليمية والماجستير لدراسة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم وتأسيس حاضنات الأعمال لخدمة الشركات الناشئ.

 


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