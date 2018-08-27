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التعليم العالى: إنشاء العديد من أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر خلال السنوات القادمة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:07 م
التعليم العالى: إنشاء العديد من أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر خلال السنوات القادمة جانب من حفل التخرج
وائل ربيعى
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قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، إن مصر ستشهد خلال السنوات القليلة القادمة إنشاء العديد من أفرع الجامعات الأجنبية كنوع من الاستثمار فى حقل التعليم الجامعى والعالى مما يمهد الطريق للطلاب للدراسة فيها بدلا من السفر للخارج، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال حضوره، اليوم الاثنين، لحفل تخرج عدد من الطلاب المصريين فى جامعة كامبريدج البريطانية والذى نظمته شركةBritish Petrolum) BP)، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا والرئيس الإقليمى لشركة (BP) بشمال إفريقيا المهندس هشام مكاوى.

ووجه عبد الغفار - خلال كلمته - التهنئة للخريجين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية..مؤكدا أنهم سيكونون إضافة قوية لسوق العمل فى مصر بعد أن تسلحوا بالعلم والتدريب طوال دراستهم مما يؤهلهم للمنافسة بقوة مع نظرائهم حول العالم.

وأشاد بالتعاون المثمر بين وزارة البترول والشركة فى دعمهما للطلاب المصريين طوال سنوات دراستهم والذى يعد نموذجًا مميزًا للشراكة والتعاون الذى يستفيد منه الطرفان وتنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع.

وشدد على أهمية تشجيع الطلاب وحثهم على مواصلة دراستهم، قائلا: "إننا نمتلك ثروة هائلة من العقول المصرية"..مطالبًا شركة (BP) بمضاعفة عدد المنح المقدمة للطلاب، حيث إن الوزارة على استعداد بالمشاركة فى تمويل هذه المنح.

من جهته..أكد المهندس طارق الملا أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالى للاستفادة من الطلاب المصريين المتخرجين فى جامعة كامبريدج، مشيدًا بالتعاون مع شركة (BP) خلال الفترة الماضية..كما استعرض برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول؛ بهدف تدريب وتنمية قدرات الكوادر الشبابية بالوزارة.

بدوره..قال المهندس هشام مكاوي: "إننا نشهد اليوم تخرج عدد من الطلاب من جامعة كامبريدج ليصل عدد الطلاب والباحثين الذين دعمتهم الشركة إلى 100 طالب وباحث منهم 36 طالبة"، مشيرا إلى أن الشركة تشترط عند تقديم منحتها عودة الطلاب مرة أخرى لمصر لتقديم علمهم وخبرتهم لبلدهم.

 
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كامبريدج البريطانية

خالد عبد الغفار

حفل تخرج




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