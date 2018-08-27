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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:39 م
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البيئة بالشرقية: تقنين وضع 9 محطات محمول و تحرير 20 مخالفة لمنشات غذائية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:26 م
البيئة بالشرقية: تقنين وضع 9 محطات محمول و تحرير 20 مخالفة لمنشات غذائية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أكد ماهر الشناف مدير إدارة البيئة التابعة لديوان محافظة الشرقية، أنه تم التفتيش على 20 منشأة غذائية بمركزى الإبراهيمية وأبو كبير بمعرفة لجنة الأغذية بالديوان العام لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال الشناف، فى تصريح صحفى،  أنه تم الانتهاء من تقنين وضع 9 محطات محمول بنطاق "مركز الزقازيق مركز الحسينية- منيا القمح- فاقوس- ههيا "، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية والبيئية اللازمة لإقامة المحطة.

من جانبه شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على إدارة شئون البيئة بالتفتيش بشكل دورى على المنشآت الغذائية بنطاق دائرة المحافظة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 


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