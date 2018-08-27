البيئة بالشرقية: تقنين وضع 9 محطات محمول و تحرير 20 مخالفة لمنشات غذائية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد ماهر الشناف مدير إدارة البيئة التابعة لديوان محافظة الشرقية، أنه تم التفتيش على 20 منشأة غذائية بمركزى الإبراهيمية وأبو كبير بمعرفة لجنة الأغذية بالديوان العام لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال الشناف، فى تصريح صحفى، أنه تم الانتهاء من تقنين وضع 9 محطات محمول بنطاق "مركز الزقازيق مركز الحسينية- منيا القمح- فاقوس- ههيا "، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية والبيئية اللازمة لإقامة المحطة.

من جانبه شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على إدارة شئون البيئة بالتفتيش بشكل دورى على المنشآت الغذائية بنطاق دائرة المحافظة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.