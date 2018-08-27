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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:54 م
خالد صلاح
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البورصة السعودية تقلص مكاسبها.. وارتفاع طفيف بسوق دبى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:53 م
البورصة السعودية تقلص مكاسبها.. وارتفاع طفيف بسوق دبى البورصة السعودية
رويترز
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أغلقت البورصة السعودية على مكاسب للجلسة الثانية على التوالى، وأغلق مؤشر سوق دبى على ارتفاع طفيف مع تراجع حجم التداول لأدنى مستوياته فى سنوات.

 

وزاد المؤشر الرئيسى للسوق السعودية 0.3% متراجعا عن أعلى مستوياته للجلسة مع تجاوز الأسهم الخاسرة لنظيرتها الرابحة بواقع 89 إلى 68 واقتراب حجم التداول من أدنى مستوياته منذ بداية العام. وارتفع المؤشر 1.4% أمس الأحد.

 

وصعد سهم البنك الأهلى التجارى 3%، وسهم مجموعة صافولا 2.6%.

 

وقفز سهم جبل عمار للتطوير العقارى 4.4%، لكنه قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 2.6%.

 

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين عن بيع 90 وحدة سكنية فى المرحلة الثانية من مشروعها الرائد فى مكة المكرمة إلى صندوق البلاد للضيافة مقابل 1.15 مليار ريال (306.7 مليون دولار) وقالت أن الصفقة ستنعكس إيجابيا على نتائجها المالية للربع الثالث من العام.

 

ومازالت السوق السعودية مرتفعة نحو 11% منذ بداية العام بفضل تدفقات الصناديق الأجنبية تأهبا لانضمام الرياض إلى مؤشرات للأسواق الناشئة العام القادم. وتشير أحدث بيانات البورصة إلى أن تلك التدفقات تباطأت لكنها لم تتوقف مع ارتفاع تقييمات الأسهم.

 

وقفز مؤشر بورصة قطر 3.8% بدعم مكاسب قوية لأسهم البنوك. وقفز سهم مصرف قطر الإسلامى عشرة% وسهم بنك قطر الوطنى 6.1% بينما صعد سهم البنك التجارى القطرى 3.5%.

 

وتضررت أسهم البنوك القطرية بفعل القلق من انكشافها على تركيا لكنها شهدت بعض التعافى فى الآونة الأخيرة.

 

وهبطت الليرة التركية نحو 5% مقابل الدولار اليوم بعد عطلة استمرت أسبوعا وذلك بفعل استمرار القلق من النزاع الدبلوماسى مع واشنطن بخصوص قس أمريكى محتجز فى تركيا.

 

وأغلق مؤشر سوق دبى على ارتفاع طفيف مع تراجع حجم التداول لأدنى مستوياته فى سنوات. وصعد سهم بنك الإمارات دبى الوطنى 2.4% وسهم إعمار العقارية 0.2% بينما انخفض سهم داماك العقارية 3.3%.

 

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبى 0.6% مدعوما بشكل رئيسى بصعود سهم بنك أبوظبى الأول 2.5% وسهم بنك الاتحاد الوطنى 1.4%.

 

فى المقابل تراجع سهم الدار العقارية 1.6% وسهم اتصالات 1.5%.

 

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى ثمانية آلاف نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.1% إلى 2830 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.6% إلى 4939 نقطة.

قطر.. قفز المؤشر 3.8% إلى 9803 نقاط.

الكويت.. هبط المؤشر 0.8% إلى 5303 نقاط.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 1348 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.3% إلى 4382 نقطة.

مصر.. استقر المؤشر عند 15237 نقطة.

 


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