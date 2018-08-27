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البرلمان الليبى: سننتخب رئيس للبلاد حال فشل تعديل الإعلان الدستورى الإثنين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:38 م
البرلمان الليبى: سننتخب رئيس للبلاد حال فشل تعديل الإعلان الدستورى الإثنين عبد الله بليحق
كتب : أحمد جمعة
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قال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبد الله بليحق، بأن المجلس استأنف جلسته اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى فى تصريح صحفى، اليوم الإثنين، أن المستشار عقيلة صالح، ألقى كلمة خلال افتتاحه للجلسة حول المؤامرات الداخلية والخارجية التى تهدف إلى عدم وصول ليبيا إلى استقرار واستمرار الفوضى التى تسببت فى عرقلة التوافق.

 وأضاف بليحق بأن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، دعا النواب إلى انجاز تعديل الإعلان الدستور،ى وإلا فإنه يتوجب على المجلس تفعيل قرار رقم ( 05 ) لسنة 2014.م لانتخاب رئيس لليبيا بشكل مباشر من الشعب.

واختتم المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، بأن المجلس إنتهى فى جلسة اليوم إلى تحديد جلسة الإثنين القادم الموافق الثالث من سبتمبر لإجراء التعديل الدستورى وفى حال عدم توفر النصاب القانونى لذلك وعدم تمكن المجلس من تعديله الإعلان الدستوري سيقوم المجلس بتفعيل القرار رقم  (05) لسنة 2014.م القاضى بانتخاب رئيس مؤقت البلاد بشكل مباشر من الشعب الليبى.


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