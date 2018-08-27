البرلمان الباكستانى يدين مسابقة كاريكاتير مضادة للإسلام بهولندا

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مرر البرلمان الباكستانى، اليوم الاثنين، قرارا يدين مسابقة كاريكاتير مضادة للإسلام بهولندا ينظمها السياسى اليمينى المتطرف خيرت فيلدرز.

وتعهد رئيس الوزراء عمران خان - فى أول خطاب أمام البرلمان منذ توليه - بأن يرفع الأمر لمنظمة الأمم المتحدة، موضحا أن القليلين فى العالم الغربى يدركون الألم الذى تسببه مثل هذه الأنشطة للمسلمين، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية.

ويخطط فيلدرز، المعروف بعدائه الشديد للإسلام، لتنظيم مسابقة كاريكاتير فى وقت لاحق من العام الجارى حول الرسول محمد.

يشار إلى أن باكستان كانت قد استدعت السفير الهولندى فى وقت سابق من الشهر الجارى للإعراب عن اعتراضها، فيما نفت الحكومة الهولندية علاقتها بهذا الحدث.