"الأوقاف" توزع 45 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى فى 9 محافظات

كتب إسماعيل رفعت

قال الشيخ علاء شعلان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الوجه البحرى، والمسئول عن متابعة توزيع لحوم صكوك الأضاحى، إنه سيتم توزيع 45 طنا من لحوم صكوك الأضاحى هذا الأسبوع، على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الغربية، بنى سويف، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية).

وأوضح أنه تم اليوم الاثنين توزيع 6000 كيلو بمحافظة القاهرة كدفعة أولى، وكذلك صرف 4000 كيلو بمحافظة الجيزة كدفعة أولى، كما سيتم صباح يوم الثلاثاء توزيع 10،000 كيلو بمحافظتى الدقهلية، والغربية، بواقع (5000) كيلو لكل محافظة كدفعة أولى، وتوزيع 10،000 كيلو بمحافظتى بنى سويف، والفيوم، بواقع (5000) كيلو لكل محافظة كدفعة أولى، اليوم الأربعاء.

وأوضح أنه سيتم توزيع 10،000 كيلو بمحافظتى البحيرة، وكفر الشيخ، بواقع (5000) كيلو لكل محافظة كدفعة أولى الخميس المقبل و5000 كيلو بمحافظة القليوبية كدفعة أولى يوم الجمعة.