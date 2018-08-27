video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأوقاف" توزع 45 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى فى 9 محافظات

الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:19 م
"الأوقاف" توزع 45 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى فى 9 محافظات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

قال الشيخ علاء شعلان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الوجه البحرى، والمسئول عن متابعة توزيع لحوم صكوك الأضاحى، إنه سيتم توزيع 45 طنا من لحوم صكوك الأضاحى هذا الأسبوع، على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الغربية، بنى سويف، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية).

 

وأوضح أنه تم اليوم الاثنين توزيع 6000 كيلو بمحافظة القاهرة كدفعة أولى، وكذلك صرف 4000 كيلو بمحافظة الجيزة كدفعة أولى، كما سيتم صباح يوم الثلاثاء توزيع 10،000 كيلو بمحافظتى الدقهلية، والغربية، بواقع (5000) كيلو لكل محافظة كدفعة أولى، وتوزيع 10،000 كيلو بمحافظتى بنى سويف، والفيوم، بواقع (5000) كيلو لكل محافظة كدفعة أولى، اليوم الأربعاء.

 

وأوضح أنه سيتم توزيع 10،000 كيلو بمحافظتى البحيرة، وكفر الشيخ، بواقع (5000) كيلو لكل محافظة كدفعة أولى الخميس المقبل و5000 كيلو بمحافظة القليوبية كدفعة أولى يوم الجمعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يناقش مع مدير مكتب الزكاة الكويتى بالقاهرة المشروعات الخيرية

تعرف على انتدابات الأئمة بـ"أوقاف الأقصر" لتنشيط الدعوة وضخ دماء جديدة

فيديو وصور.. "صك الخير".. الأوقاف تبدأ توزيع لحوم الأضاحى.. 10 أطنان بالقاهرة والجيزة.. و35 طنا بـ7 محافظات الأسبوع الجارى.. مختار جمعة: لن نترك محتاجا فى كل حى أو منطقة أو قرية.. ويستجيب لسيدة على كرسى متحرك

الاضاحى

صكوك الاضاحى

توزيع اللحوم

اخبار اليوم

اخبار الاوقاف




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة