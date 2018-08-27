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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:35 م
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"الأوقاف" تخصص 3 قوافل دعوية الجمعة القادمة للبحر الأحمر وقنا والبحيرة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:27 م
"الأوقاف" تخصص 3 قوافل دعوية الجمعة القادمة للبحر الأحمر وقنا والبحيرة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بالأزهر
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى وكيل أول الوزارة، تنظيم ثلاث قوافل دعوية، إحداها إلى مدينة حلايب وشلاتين وأبي رماد بالبحر الأحمر من الأربعاء 29 أغسطس إلى السبت 15 سبتمبر، والثانية إلى محافظة قنا والثالثة إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، يوم الجمعة القادم 31 أغسطس، حيث يكون موضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان: " الميثاق الغليظ وضرورة الحفاظ عليه " .
 
وقال بيان صحفى، إن ذلك ياتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، خاصة بالمناطق الحدودية وبرعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.
 

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