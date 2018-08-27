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الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:55 ص
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الأمن يستجوب مسجل سرقات لبيان ارتكابه وقائع اخرى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:00 ص
الأمن يستجوب مسجل سرقات لبيان ارتكابه وقائع اخرى حبس _ أرشيفية
كتب كريم صبحى
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يستجوب ضباط قسم شرطة الساحل مسجل سرقات بعد ضبطه وبحوزته أجهزة منزلية قبل التصرف فيها، وذلك لبيان ارتكابه وقائع اخرى

 البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الساحل وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبط "محمد سعيد"، 36 سنة عاطل، سبق اتهامه في القضية رقم 6221 لسنة 2013م روض الفرج" سرقة وسائل نقل"، وبحوزته شاشة 42 بوصة، جهاز ريسيفر، و3 ساعات يد، هاتف محمول.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل  أحدى الشقق السكنية  بإسلوب "التسلق"،تم بإرشاد المتهم التوصل للمجنى عليه "محمود محمد" مصور فوتوغرافي، وبعرض المضبوطات على المجني عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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