"الأسرى الفلسطينيين": الاحتلال يواصل سياسة الإهمال الطبى المتعمد بحق الأسرى

رام الله /أ ش أ/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، الأحد: "إن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلى تواصل سياستها بتعمد إهمال الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى والمعتقلين وتمتنع عن تقديم العلاج اللازم لهم وتستهر بحياتهم".

وكشفت الهيئة ، فى تقريرها ، عن حالتين مرضيتين تقبعان فى معتقل (إيشل)، إحداهما الأسير رجائى عبدالقادر (35 عاما) من بلدة دير عمار فى رام الله، وهو مصاب بسرطان الكبد والرئة، وقد تفاقمت حالته فى الفترة الأخيرة، وخسر من وزنه 12 كجم، ويتم إجراء جلسات علاج كيماوى له فى المستشفى، لكن مازال وضعه الصحى سيئا للغاية كما يعانى من التهاب فى الطواحين والأنف وتكتفى إدارة المعتقل بإعطائه مسكنات للأوجاع.

وأضافت : "فى حين يمر الأسير عزام شلالدة (23 عاما) من بلدة سعير بالخليل، بوضع صحى صعب، فهو مصاب بتسع طلقات فى يده وكتفه ورقبته ولايزال يعانى من آثار الاصابة حتى الآن ، ويشتكى أيضا من مشاكل فى عينه اليمنى وهو بحاجة لإجراء عملية لاستئصال ظفر العين، إلا أن إدارة المعتقل تماطل فى تحويله لإجراء العملية".

وفى السياق ذاته..ذكرت الهيئة فى تقريرها أن إدارة معتقل (الدامون) تتعمد إهمال الحالة الصحية للأسيرة نسرين حسن (43 عاما) من مدينة غزة، التى تعانى من وجود تمزق فى عصب الإبهام والكف يسبب لها انتفاخات فى يدها، وذلك جراء حدوث خطأ طبى فى المعتقل، كما تعانى من مرض السكري، وبحاجة إلى تحويلها إلى طبيب عظام مختص للاطلاع على حالتها، وإلى إجراء عملية جراحية لها بأسرع ما يمكن.

ومن ناحية أخرى.. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر اعتقال إدارى بحق 35 أسيرا، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات.

وأوضح محامى نادى الأسير محمود الحلبي، أن 10 أوامر صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.