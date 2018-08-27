افتتاح مركز للإسعاف الطائر بقرية الشيخ والى بمركز الداخلة بالجهود الذاتية

افتتح كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد مركز للإسعاف الطائر بقرية الشخ والى التابعة للمركز بالجهود الذاتية بالتعاون مع الجمعية الخيرية بالشيخ والى والوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة والوحدة المحلية لقرى المعصرة.

وحضر الافتتاح عدد كبير من القيادات التنفيذية و الدكتور احمد النقار مدير مركز اسعاف الوادى الجديد حيث تم تجهيز المركز بالمواد الطبية اللازمة ودعمه بسيارة إسعاف حديثة مع طواقم من الفنيين المتخصصين من رجال الإسعاف بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على مدار الساعة وخدمة الأهالي والطريق السريع وخدمة جميع المناطق المجاورة.