video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح مركز للإسعاف الطائر بقرية الشيخ والى بمركز الداخلة بالجهود الذاتية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:45 م
افتتاح مركز للإسعاف الطائر بقرية الشيخ والى بمركز الداخلة بالجهود الذاتية اسعاف -ارشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق
افتتح كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد مركز للإسعاف الطائر بقرية الشخ والى التابعة للمركز بالجهود الذاتية بالتعاون مع الجمعية الخيرية بالشيخ والى والوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة والوحدة المحلية لقرى المعصرة. 
 
وحضر الافتتاح عدد كبير من القيادات التنفيذية و الدكتور احمد النقار مدير مركز اسعاف الوادى الجديد حيث تم تجهيز المركز بالمواد الطبية اللازمة ودعمه بسيارة إسعاف حديثة مع طواقم من الفنيين المتخصصين من رجال الإسعاف بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على مدار الساعة وخدمة الأهالي والطريق السريع وخدمة جميع المناطق المجاورة.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرفق "إسعاف بنى سويف": 20 سيارة لتأمين المواطنين فى عيد الأضحى

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الداخله




لا تفوتك
السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات

إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة